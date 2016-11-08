O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

'türkiye-rusya hava savunma sistemi iş birliği gündemde'

'TÜRKİYE-RUSYA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE'

Rusya Federal Askeri-Teknik İş birliği Servisi Direktörü Fomin, Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edilmesinin iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin gündeminde olduğunu söyledi.

Tarih : 08 Kasım 2016, 10:08
Puan Ver : 'türkiye-Rusya Hava Savunma Sistemi İş Birliği Gündemde'(6/10)5


Rusya Federal Askeri-Teknik İş birliği Servisi Direktörü Aleksandır Fomin, Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edilmesinin iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin gündeminde olduğunu söyledi.



Rus İnterfax haber ajansına konuşan Fomin, Türkiye ve Rusya'nın askeri-teknik alandaki iş birliğine yeniden başladığını belirterek, "Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik iş birliği alanında hükümetler arası toplantının bu yıl sonuna kadar düzenleneceğini düşünüyorum. Toplantının yeri ve zamanı belirleniyor."

dedi.



Fomin, Rusya'dan Türkiye'ye hava savunma sistemi tedarik edilmesi konusunun iki ülkenin askeri-teknik alanındaki iş birliğinin gündeminde yer aldığını ifade etti.



Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da, ekim ayında yaptığı açıklamada, "Rusya, Türk tarafının istemesi halinde hava savunma sistemi sevkiyatını farklı seçeneklerde değerlendirebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.



 



kaynak:mynet








Etiketler:   Türkiye-Rusya  Hava  Savunma  Sistemi  İş  Birliği  Gündemde      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER