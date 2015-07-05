

Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında İzmit Geçiş Köprüsü ile otoyolu birleştirecek olan Güney Yaklaşım Viyadüğü'nün en büyük parçası yerleştirilmeye bugün başlandı. 2 bin 600 ton ağırlığa, 124 metre boya ve 36 metre genişliğe sahip olan ve tamamı Türk işçiliğiyle yapılan parçanın "Ağır Kaldırma Operasyonu" ile yerleştirilmesiyle bu alanda bir Türkiye rekoru kırılmış olacak. Operasyon tam 11 saat sürecek.



Gebze-İzmir Otoyolu Projesi, İstanbul-İzmir arasında kara yolu ulaşımını 3,5 saate düşürecek. İzmit Körfez Geçişi Köprüsü hizmete girdiğinde 1-1,5 saatlik ulaşım süresi 6 dakikaya inecek.