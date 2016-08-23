

Bombardıman, Türkiye'nin güney sınırında PYD-YPG ağırlıklı grupların Menbiç'ten sonra Cerablus'a yönelik operasyonlarına karşı attığı ilk adım oldu.



AMERİKALI GENERAL'E BİLGİ VERİLDİ, OBÜS SALDIRISI BAŞLADI



Türkiye, Suriye'de bir yandan IŞİD'e, diğer yandan YPG'ye yönelik obüs harekatını, Ankara'yı ziyaret eden ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerinin komutanı General Curtis Scarpiotti ile temaslardan sonra başlattı. Aynı zamanda NATO'nun Müttefik Kuvvetler Başkomutanı da olan Scarpiotti'yi Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ağırladı. General Scarpiotti'ye, Türkiye'nin Cerablus'ta izleyeceği politikanın ayrıntıları aktarıldı, operasyon konusunda bilgi verdi.