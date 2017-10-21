Türkiye'nin kanatlı eti ihracatında ilk sırada yer alan Irak'a satışlar, yılın 9 ayında yüzde 49 artarken dünyanın en büyük tavuk ayağı pazarı olan Çin'e yapılan ihracat, yüzde 75 artışla 46,5 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, sektör için en büyük pazar konumundaki Irak, yılın 9 ayında geçen yıla göre yüzde 49 artışla 238 milyon dolarlık kanatlı eti aldı. Piliç ayağı tüketiminin yoğun olduğu Çin'e yapılan ihracatta da son yıllarda gözlenen hareketlilik devam ediyor. Türk kanatlı sektörünün Çin Halk Cumhuriyeti pazarı için Hong Kong, Tayvan ve Vietnam'a yaptığı tavuk ayağı ihracatı, bu dönemde yüzde 75 artışla 46,5 milyon dolara ulaştı.

"BÖLGESEL SİYASİ KRİZ İHRACATI ETKİLEMEZ"

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim kapasitesini artıran sektörün ihracat pazarlarında da etkinliğini artırdığını söyledi.

İhracatın yüzde 63'lük bölümünün Irak'a yapıldığına işaret eden Gedik, "Irak'a başta bütün piliç olmak üzere tüm parçalar gidiyor. Bölgedeki siyasi krizin sektörü olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü alternatif gümrük kapılarıyla Türk pilici Irak'a girmeye devam edecektir." dedi.

"TAVUK AYAĞI İHRACATTA DEĞERLİ BİR ÜRÜN"

Sektör için yıllardır ekonomik bir değeri bulunmayan tavuk ayağında ise Çin'e yapılan ihracatın hızla arttığına dikkati çeken Gedik, iki ülke arasında kanatlı eti ticareti için anlaşmanın olmaması nedeniyle satışların Hong Kong, Vietnam ve Tayvan gibi ülkeler üzerinden yapılabildiğini dile getirdi.

Gedik, "Biz günlük 10 ton piliç ayağı üretiyoruz, tamamını bu pazara gönderiyoruz. Sektör yıllık 50 milyon dolarlık ihracat kapasitesine ulaştı. Oldukça da değerli bir ürün, piliç ayağı ihracatı toplam ihracattaki oranını artırıyor. Çin'de çok ilgi gören piliç ayağı için firmalar özel bölümler kurdu, biz de bu ürünün getirisinden memnunuz." diye konuştu.

"YURT İÇİNDE DE PİLİÇ ÜRETİMİ ARTIYOR"

Yurt içinde de kişi başı piliç tüketiminin her geçen yıl arttığına, 20 yıl önce 6 kilogram olan kişi başı tüketimin bu yıl 15 kilograma ulaştığına dikkati çeken Gedik, Avrupa ülkeleri ve ABD'de tüketimin yıllık 30-35 kilograma yükseldiğini, Türkiye için de böyle bir projeksiyona göre yatırım planı yaptıklarını anlattı.

Sektörün yıllar itibarıyla, kuş gribi vakalarının çıktığı dönemler dışında düzenli bir büyüme grafiğine sahip olduğunu, firmalarının da bu tabloda sağlıklı büyüyen kurumlar arasında yer aldığını dile getiren Gedik, geçen yıl yüzde 25 büyüyerek sektörde ilk 6 arasına girmeyi başardıklarını ve 800 milyon liralık ekonomik değer ürettiklerini kaydetti.

Kaynak: haberinburada