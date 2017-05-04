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türkiye petrolleri petrol dağıtım aş'nin hisse devri

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM AŞ'NİN HİSSE DEVRİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki dönemdeki ekonomik gelişmeleri üst üste koyduğumuzda ekonomimizin 2017'de yüzde 4'ün üzerinde büyüyeceğini görüyoruz" dedi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 15:17
Puan Ver : Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Aş'nin Hisse Devri(7/10)7


Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki dönemdeki ekonomik gelişmeleri üst üste koyduğumuzda ekonomimizin 2017'de yüzde 4'ün üzerinde büyüyeceğini görüyoruz" dedi.



Ağbal, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin Zülfikarlar Holding'in iştiraki olan Turkuaz Petrol'e devri için düzenlenen törende konuştu.



Anayasa halk oylamasının ardından, özelleştirme uygulamaları ve piyasa ekonomisinin daha işler hale gelmesi için reform niteliğinde düzenlemeleri yapacak bir ortamın oluştuğunu dile getiren Ağbal, 16 Nisan'dan önce beklentiler doğrultusunda piyasalarda seyretmeye başlayan olumlu havanın "evet" çıkmasının ardından artarak devam ettiğini söyledi.



Ağbal, gerek finansal piyasalarda ekonomiyi güçlendirecek şekilde oluşan yeni dengeler, gerek hükümetin yeni çalışma çerçevesi, gerekse Mecliste yapılacak yeni düzenlemelerin önümüzdeki dönem ekonomiyi daha da güçlendireceğine işaret ederek, "2017 inşallah ekonomimiz için daha başarılı, büyümenin daha yukarıya çıktığı bir yıl olacak." diye konuştu.



 



kaynak:haberler








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