

IŞİD, 2 hafta önce Menbiç'i YPG'nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) kaybetmişti, Cerablus'u da ÖSO ele geçirdi. YPG ve ÖSO'nun hedefinde ise şimdi El Bab var... El Bab, bölgede çatışan tüm güçler için kritik öneme sahip bir noktada bulunuyor. Menbiç'ten ve Cerablus'tan kaçan IŞİD militanları, örgütün başkent ilan ettiği Rakka ile bağlantılarını sağlayan El Bab'a çekilmişti. Menbiç'te 2 ay savaşan, Cerablus'ta ise çatışmadan geri çekilen IŞİD, burayı kaybetmemek için tüm gücüyle savaşacaktır. Zira örgütün burayı kaybetmesi Halep ve Türkiye ile bağlantısının kesilmesi, Suriye'nin orta kesimindeki Rakka, Deyrizor ve Humus bölgesine sıkışması anlamına geliyor.