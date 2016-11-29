

ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, geçtiğimiz aylarda terör örgütü üyeleri için merkez haline gelen Münbiç'in DEAŞ'tan kurtarıldığını belirterek, "Türkiye DEAŞ'ın bu 98 kilometrelik bölgeden temizlenmesi için başarılı bir şekilde operasyonlara öncülük yaptı" ifadesini kullandı.







McGurk, DEAŞ'a karşı kurulan koalisyona üye 68 ülkenin temsilcilerinin ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldiği toplantıda konuşma yaptı. Bakanlık, görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.







Açıklamada, MCGurk'un, koalisyon üyelerine DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdiği, DEAŞ'ın çevre ülkelerin sınırlarını kullanmada büyük ölçüde düşüş olduğunu söylediği belirtildi.







kaynak:trthaber