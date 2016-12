Küresel Beslenme Endeksi tarafından yayınlanan 2016 yılı raporu, dünyada obezitenin yanı sıra açlık tarafından körüklenen yetersiz beslenme oranın ciddi artış gösterdiğini ortaya koydu. Raporda, dünya üzerindeki ülkelerin yüzde 44'ünde obezite ve yetersiz beslenme sorunun ‘çok kritik bir seviyede' yer aldığı belirtildi. Hollanda merkezli Beslenmeye Erişim Vakfı tarafından yapılan araştırma sonuçları, dünya genelinde her üç kişiden birinin yetersiz beslenme problemiyle karşı karşıya kaldığını ortaya çıkardı.











‘Acil önlem alınmalı'







Dünyadaki sağlık örgütlerinin verilerinden yola çıkarak hazırlanan rapora göre, dünyada obezite sorununa en az rastlanan beş ülke Doğu Timor, Kuzey Kore, Burundi, Afganistan ve Myanmar oldu. Obezitenin en çok görüldüğü ülkeler Palau, Nauru, Samoa, Tonga ve Marshall Adaları oldu. Türkiye ise yüzde 29,5 oranıyla obezite endeksinde “riskli bölgede” yer aldı. Türkiye, yetişkinlerde görülen obezite sıralamasında 25'inci sırayı aldı. İsrafın en yaygın olduğu ülkeler sıralamasında ise Türkiye, oldukça düşük bir israf oranıyla, 130 ülke arasında ilk 20'de yer aldı. Yetişkinlerde diyabet hastalıklarının en az görüldüğü bölge Avrupa kıtası olurken, Türkiye bu konuda da sınıfta kaldı. Türkiye 190 ülke arasında 36'ıncı sırada yer alırken İran, Tunus, Güney Afrika gibi ülkeler







Türkiye'yi geride bıraktı. Raporu hazırlayanlar, yetersiz beslenmenin bu dönemde “normal” hale geldiğini belirtirken, obezitenin dünyanın neredeyse her bölgesinde ve her ülkesinde yaşanan bir problem olduğunun altını çizdi. Raporda, yetersiz beslenme sorununa karşı acil önlem çağrısı da yapıldı.