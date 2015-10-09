

Obezite oranı 2008 yılına göre yüzde 31,1 artarak yüzde 19,9 ulaşan Türkiye, OECD ülkeleri içinde obezite sorununun en fazla yaşandığı 3. ülke oldu.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre obezite oranı 2008'de yüzde 15,2 iken, 2014 yılında yüzde 31,1 oranında artış göstererek yüzde 19,9'a yükseldi. Artış oranı, kadınlarda yüzde 32,3, erkeklerde ise yüzde 24 olarak ölçüldü.







Verilere göre, fazla kilolular ile obezler toplandığında kadınların yüzde 53,8'inin, erkeklerin de 53,5'inin kilo sorunu bulunduğu ortaya çıktı.







Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerine ilişkin obezite oranlarında ise en yüksek oran yüzde 28,7 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu. Bu ülkeyi yüzde 22,2 ile İzlanda, yüzde 19,9'luk oranla da Türkiye izledi.







Obezite oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 2,4 ile Kore, yüzde 10,3'lük oranla İsviçre ve İtalya oldu.