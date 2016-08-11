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TÜRKİYE O ATAŞELER İÇİN İTALYA İLE TEMASA GEÇTİ


TÜRKİYE O ATAŞELER İÇİN İTALYA İLE TEMASA GEÇTİ
Tarih : 11 Ağustos 2016, 17:35
Puan Ver : Türkiye O Ataşeler İçin İtalya İle Temasa Geçti(0/10)


Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Yunanistan'dan geri çağrılınca kayıplara karışan ve İtalya'ya kaçtıkları tespit edilen, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli iki askeri ataşe için İtalyan makamları nezdinde girişimlerde bulundu.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, 6 Ağustos'ta Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan aileleriyle birlikte İtalya'ya doğru hareket eden Atina Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay İlhan Yaşıtlı ve Deniz Ataşesi Albay Halis Tunç için İtalyan makamlarıyla temas halinde olduğunu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay İlhan Yaşıtlı ve Deniz Ataşesi Albay Halis Tunç, 6 Ağustos Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece özel araçları ve aileleriyle feribotla İtalya‘ya doğru hareket etmiştir. Bizim talebimiz üzerine sınırlardaki kameralar incelendi ve Yunan makamları bunu tespit etti. Tunç'un kardeşi Hollanda'da yaşıyor. Oraya kaçmış olabileceği ihtimalini de değerlendirerek İtalya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri nezdinde gerekli çalışmaları yapıyoruz ki Türkiye'ye geri getirelim." demişti.








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