TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE KAÇI ÇOCUK ?
Türkiye nüfusunun yüzde 28,7'sini çocuk nüfusu oluşturdu.
Türkiye nüfusunun yüzde 28,7'sini çocuk nüfusu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken çocuk nüfus 22 milyon 891 bin 140 oldu.
Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'ini oluştururken 2008 yılında toplam nüfusun yüzde 31,5'ini, 2016 yılında ise toplam nüfusun yüzde 28,7'sini oluşturdu.
kaynak:haberler
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