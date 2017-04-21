

Türkiye nüfusunun yüzde 28,7'sini çocuk nüfusu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken çocuk nüfus 22 milyon 891 bin 140 oldu.



Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'ini oluştururken 2008 yılında toplam nüfusun yüzde 31,5'ini, 2016 yılında ise toplam nüfusun yüzde 28,7'sini oluşturdu.







kaynak:haberler