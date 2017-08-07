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Türkiye Mobil Kullanım Süresinde Avrupa Lideri
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Türkiye Mobil Kullanım Süresinde Avrupa Lideri

TÜRKİYE MOBİL KULLANIM SÜRESİNDE AVRUPA LİDERİ

Türkiye, aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle, ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa'da liderliğini ilan etti.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Türkiye Mobil Kullanım Süresinde Avrupa Lideri(8/10)4

Ajans Press Medya Takip Merkezi'nin incelemesine göre Türkiye, aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle, ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa'da liderliğini ilan etti. Türkiye'de yaklaşık yüzde 95 oranında mobil kullanıcı olduğu tespit edildi. Bu oranın rakamsal değeri ise 74 milyon 500 bin vatandaş oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) verilerine göre en son 66 milyon olan 3G abone sayısı, 4.5G'nin hayata geçmesiyle beraber 23 milyon 500 bine gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı ise 45 milyon 700 bine ulaştı.

MOBİL TELEFON TRAFİĞİ 64 MİLYAR DAKİKAYI GEÇTİ

Yapılan son araştırmalara göre sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil hatlardan yapılan görüşmeler oluşturdu. Türkiye'de vatandaşların en çok aradığı kısa numara hastane randevularında kullanılan 182 olurken vatandaşların en çok aradığı ülke ise Almanya oldu. Avrupa'da mobil kullanım süresinde Türkiye liderliği göğüslerken, Türkiye'yi sırasıyla Fransa, İsveç ve Norveç takip etti.

CEP TELEFONLARI 20 BİNDEN FAZLA HABERE KONU OLDU

Ajans Press ve PRNet'in ortak medya analizinde cep telefonları yıl içerisinde 20 bin 360 habere konu oldu. Son yıllarda elimizden düşürmediğimiz cep telefonları eleştiri oklarının hedefinde olurken medyaya yansıyan haberlerdeki en dikkat çekici ayrıntı günde ortalama 5 saatten fazla mobil cihazları kullanıyor olmamız oldu. Sosyal ağlar ise cep telefonu kullanımın artmasındaki en önemli faktör olarak belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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