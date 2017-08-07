TÜRKİYE MOBİL KULLANIM SÜRESİNDE AVRUPA LİDERİ
Türkiye, aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle, ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa'da liderliğini ilan etti.
Ajans Press Medya Takip Merkezi'nin incelemesine göre Türkiye, aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle, ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa'da liderliğini ilan etti. Türkiye'de yaklaşık yüzde 95 oranında mobil kullanıcı olduğu tespit edildi. Bu oranın rakamsal değeri ise 74 milyon 500 bin vatandaş oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) verilerine göre en son 66 milyon olan 3G abone sayısı, 4.5G'nin hayata geçmesiyle beraber 23 milyon 500 bine gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı ise 45 milyon 700 bine ulaştı.
MOBİL TELEFON TRAFİĞİ 64 MİLYAR DAKİKAYI GEÇTİ
Yapılan son araştırmalara göre sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil hatlardan yapılan görüşmeler oluşturdu. Türkiye'de vatandaşların en çok aradığı kısa numara hastane randevularında kullanılan 182 olurken vatandaşların en çok aradığı ülke ise Almanya oldu. Avrupa'da mobil kullanım süresinde Türkiye liderliği göğüslerken, Türkiye'yi sırasıyla Fransa, İsveç ve Norveç takip etti.
CEP TELEFONLARI 20 BİNDEN FAZLA HABERE KONU OLDU
Ajans Press ve PRNet'in ortak medya analizinde cep telefonları yıl içerisinde 20 bin 360 habere konu oldu. Son yıllarda elimizden düşürmediğimiz cep telefonları eleştiri oklarının hedefinde olurken medyaya yansıyan haberlerdeki en dikkat çekici ayrıntı günde ortalama 5 saatten fazla mobil cihazları kullanıyor olmamız oldu. Sosyal ağlar ise cep telefonu kullanımın artmasındaki en önemli faktör olarak belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bu Dükkandaki Her Şey Şehit Çocuklarına Ücretsiz
- Resmi Nikahta İmam Ve Vaizlere Yetki Hazırlığı
- Rizeliler Erdoğan İçin Yollara Döküldü, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı
- Diyarbakır'da Pkk İle Çatışma: 1'i Ağır 3 Korucu Yaralı
- Türkiye, 2 Yıllık Maratonun Ardından Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği Diyalog Ortağı Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Şampiyon Takımın Hocası Konuştu: Rabbim Karşılığını Verdi
- Turkcell Süper Kupa'nın Bitiş Düdüğüyle Birlikte Taraftarlar Sahaya Girdi
- Beşiktaşlı Lens, Samsun'a Gelerek Taraftarları Selamladı
- Samsun'a Gelen Beşiktaş Taraftarlarından Özel Yapım Bıçak, Pala Ve Sopa Çıktı
- Arsenal, Chelsea'yi Penaltılarda 4-1 Yenerek Community Shield Kupasını Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- Bilimsel Araştırmalarda Ürküten Gerçek: Yılda 1 Kilogram Böcek Yiyoruz
- Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!
- İran Meclisinde Milletvekillerinin Ab Temsilcisiyle Selfie Çektirmesi Olay Oldu
- İsrail, Katar Merkezli El Cezire Kanalını Kapatacak
- Venezuella'da Bir Grup Asker Hükümete Karşı Darbe Girişiminde Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar