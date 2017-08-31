Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, satınalma gücü paritesi ile Türkiye'de kişi başına milli gelir 25 bin doların üzerine çıktı. Bu rakamla Türkiye 13. büyük ekonomisi oldu. Önceki gün resmi twitter hesabından ilgili rapora değinen AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kişi başı gelirimiz 2002-2016 döneminde 3 bin 500 dolar mertebesinden 11 bin dolara yaklaştı. Milli gelirimiz, bunca iç ve dış saldırıya rağmen 2002'de 230 milyar dolarken, 2016'da 860 milyar dolara yükseldi. IMF satın alma gücü paritesine göre, milli gelirde dünyada 13. büyük ekonomi olduk. Bu bazda kişi başı gelirimiz 25 bin dolara çıktı. 2002-2016 döneminde yıllık ortalama 5,7 büyüyen ekonomimiz, 2023 hedeflerine de güven ve istikrar içinde yürüyecek" şeklinde paylaşımda bulundu.

BREZİLYA GİBİ RAKİPLERİ SOLLADIK

Geçtiğimiz hafta benzer içerikli bir paylaşımda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Türk ekonomisinin geldiği noktayı dünyanın en büyük 13. ekonomisi olarak açıklamıştı. IMF'nin satınalma gücü paritesine ilişkin raporunda, kişi başına milli gelir 2017'de 25 bin 780 dolar olarak açıklandı. 2010 yılında 16 bin 900 dolar seviyesinde olan bu rakam 8 bin 800 dolar bir artışa karşılık geliyor. Türkiye gibi yükselen ekonomiler sınıfında değerlendirilen Brezilya'nın satın alma gücü paritesine göre 15 bin 490 dolar oldu. Yine 2010'da ilgili rakam 14 bin 340 dolar seviyesindeydi. Brezilya'da sadece bin 150 dolarlık bir artış yaşadı. Uzmanlar, Türk ekonomisinin rakiplerine göre daha hızlı bir büyümeyi gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

SİYASİ İSTİKRARIN SONUCU

Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabındaki açıklamasında bu noktaya dikkat çekerek, "16 Nisan sonrası siyasi istikrarı kurumsal güvenceye kavuşturmuş bir ülke olarak, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz. 15 yıla yaklaşan AK Parti hükümetlerinin ekonomide elde ettiği başarı güven ve istikrar kelimeleri ile özetlenebilir" bilgisini paylaştı.

AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜME

IMF raporuna göre, 7 yıl önce 8 bin 290 dolar olan gelişmekte olan ülkelerin milli geliri 2017'de 11 bin 760 dolar oldu. Böylece Türkiye'nin milli geliri gelişmekte olan ülkelerin de üzerinde büyümüş oldu. Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasına bakıldığında ise, 2010'da 29 bin 440 dolardan 2017'de 35 bin 830 dolara çıktığı görüldü.

Kaynak: haberinburada