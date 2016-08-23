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türkiye menbic'te pyd'yi vurdu

TÜRKİYE MENBİC'TE PYD'Yİ VURDU

Türk topçuları, Suriye'deki ilçenin kuzeyinde PYD'nin silahlı kanadına ait hedeflerine ateş açtı. Ordu birlikleri aynı zamanda IŞİD tarafından sınırdaki Karkamış'a havan mermilerinin atıldığı Cerablus'u da top ateşine tuttu.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 10:33
Puan Ver : Türkiye Menbic'te Pyd'yi Vurdu(0/10)


Türkiye ve ABD'nin daha önce üzerinde uzlaştıklarını birçok kez ilan ettikleri Menbic'te PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kalmaması için Ankara ilk kez sahada somut adım attı. Reuters ve Al Jazeera'ye konuşan güvenlik kaynakları, sınırdaki topçu birliklerinin Menbic'te PYD'nin askeri kanadı YPG hedeflerini bombaladı. Saldırıyla birlikte Türkiye ilk kez Menbic'te YPG hedeflerini vurmuş oldu.



Ankara, çeşitli kaynaklar üzerinden YPG'yi Menbic'in kuzeyine ilerlememesi konusunda uyardı. YPG'nin Menbic'ten çıkarak kuzeydeki Sacur Suyu'nu geçmesi ve Türkiye sınırına yaklaşması üzerine18:30 civarında 20 atış yapıldı. Top atışlarının ardından YPG unsurları bölgeyi terk etti.



YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin desteğiyle Menbic'in kontrolünü 12 Ağustos'ta almıştı. Daha önce YPG'nin Fırat'ın batısına geçişine itiraz eden Ankara'dan, operasyonda ABD ile işbirliği yapıldığı açıklamaları gelmişti. Ancak Washington, operasyon sonrası YPG unsurlarının bölgeden çekileceğine dair söz vermişti. Henüz geri çekilme başlamadı.








Etiketler: Türkiye  Menbic  Te  Pyd  Yi  Vurdu    haber

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