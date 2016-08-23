

Türkiye ve ABD'nin daha önce üzerinde uzlaştıklarını birçok kez ilan ettikleri Menbic'te PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kalmaması için Ankara ilk kez sahada somut adım attı. Reuters ve Al Jazeera'ye konuşan güvenlik kaynakları, sınırdaki topçu birliklerinin Menbic'te PYD'nin askeri kanadı YPG hedeflerini bombaladı. Saldırıyla birlikte Türkiye ilk kez Menbic'te YPG hedeflerini vurmuş oldu.







Ankara, çeşitli kaynaklar üzerinden YPG'yi Menbic'in kuzeyine ilerlememesi konusunda uyardı. YPG'nin Menbic'ten çıkarak kuzeydeki Sacur Suyu'nu geçmesi ve Türkiye sınırına yaklaşması üzerine18:30 civarında 20 atış yapıldı. Top atışlarının ardından YPG unsurları bölgeyi terk etti.







YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin desteğiyle Menbic'in kontrolünü 12 Ağustos'ta almıştı. Daha önce YPG'nin Fırat'ın batısına geçişine itiraz eden Ankara'dan, operasyonda ABD ile işbirliği yapıldığı açıklamaları gelmişti. Ancak Washington, operasyon sonrası YPG unsurlarının bölgeden çekileceğine dair söz vermişti. Henüz geri çekilme başlamadı.