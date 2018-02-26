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Türkiye Maarif Vakfı, 12 lise ve 3 dershaneyi devraldı

TÜRKİYE MAARİF VAKFI, 12 LİSE VE 3 DERSHANEYİ DEVRALDI

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi düzenlenen törenle devraldı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 12:10
Puan Ver : Türkiye Maarif Vakfı, 12 Lise Ve 3 Dershaneyi Devraldı(9/10)5

Başkent Kabil'deki Medya ve Enformasyon Merkezi'nde düzenlenen devir teslim törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Afgan mevkidaşı Muhammed İbrahim Şinvari katıldı.

Törende Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershanenin Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini öngören anlaşma imzalandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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