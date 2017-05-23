









Dörtyol Belediye Spor Teknik Direktörü Aydın Fatih Kahveci, bir sezonda Türkiye liglerinde en fazla gol atan, en az gol yiyen takımı olduklarını söyleyerek, "Grubu şampiyon olarak tamamlayarak "'en'lerin takımı olduk. Önümüzde Play-off maçlarımız var. 16 takım arasında mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Önümüzdeki sezonda Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmeyi arzuluyoruz. Bu başarımızda katkısı bulunan, bizlere her zaman destek veren Belediye Başkanımız Yaşar Toksoy'a, her zaman yanımızda olan Dörtyollu taraftarlarımıza teşekkür ediyor, sahada ter döken tüm sporcularımı da kutluyorum" dedi.







Takım Kaptanı Menekşe Küçük ise yaptığı açıklamada, "Biz bu yola sıfırdan çıktık. Yeni kurulu bir takımız ve hedefimiz büyüktü. Takım olarak hepimiz yüreğimizi ortaya koyduk ve namağlup olarak şampiyon olduk mutluyuz" diye konuştu.







2. Kaptan Derya Serin de sezona yeni bir ekip olarak başlayıp, ligi zirvede şampiyon olarak tamamladıklarını hatırlatarak, "Önümüzde Play-off maçlarımız var. Aynı başarıyı orada da sürdürerek yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.







kaynak:sabah