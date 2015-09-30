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türkiye küresel rekabet liginde 51. sırada yer aldı

TÜRKİYE KÜRESEL REKABET LİGİNDE 51. SIRADA YER ALDI

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yıl yayınlanan "Küresel Rekabet Raporu"nda, 2015-2016 döneminde makroekonomik ortam ve kurumsal yapılanmadaki bozulma sonucu 140 ülke arasında altı basamak gerileyerek 51. sıraya düştü.

Tarih : 30 Eylül 2015, 11:29
Puan Ver : Türkiye Küresel Rekabet Liginde 51. Sırada Yer Aldı(6/10)7


İsviçre'de yerleşik olan WEF, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile çalışmalarını ortak yürüttüğü Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını açıkladı.    



Raporda, Türkiye'nin 2014 itibarıyla satın alma gücü paritesine göre 806,1 milyar dolarlık GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 10 bin 482 dolarlık gelir düzeyine işaret edilerek, Türkiye'nin GSYİH'sinin dünya toplamında yüzde 1,40'lık paya sahip olduğu belirtildi.  








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