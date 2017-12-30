Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği Son 16 Turu 2. Maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

16.01.2018

16.00: Bursaspor-Gençlerbirliği18.00. Trabzonspor-Atiker Konyaspor20.30: İstanbulspor-Fenerbahçe

17.01.2018

14.30: Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor18.00: Medipol Başakşehir-Giresunspor20.30: Osmanlıspor-Beşiktaş

18.01.2018

18.00: Antalyaspor-Kayserispor20.30: Bucaspor-Galatasaray

Kaynak: haberinburada