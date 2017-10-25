Trabzonspor'un Çorum Belediyespor'la karşılaştığı mücadelede Rodallega, direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada iki gol birden atan Rodallega, üzerine yürüyen rakibinin kendisine yaptığı harekete sinirlenip kafayla karşılık verince oyundan atıldı.

RODALLEGA GALATASARAY MAÇINDA YOK

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından Çalımbay'ın tek kozu olan Rodallega, böylece Galatasaray maçında oynayamayacak.

Kaynak: haberinburada