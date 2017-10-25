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Türkiye Kupasında Kırmızı Kart Gören Rodallega, Galatasaray Maçında Yok

TÜRKİYE KUPASINDA KIRMIZI KART GÖREN RODALLEGA, GALATASARAY MAÇINDA YOK

Türkiye Kupasında oynanan Çorum Belediyespor maçında rakibine sinirlenerek kafa atan Rodallega, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayacak.

Tarih : 25 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Türkiye Kupasında Kırmızı Kart Gören Rodallega, Galatasaray Maçında Yok(10/10)6

Trabzonspor'un Çorum Belediyespor'la karşılaştığı mücadelede Rodallega, direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada iki gol birden atan Rodallega, üzerine yürüyen rakibinin kendisine yaptığı harekete sinirlenip kafayla karşılık verince oyundan atıldı.

RODALLEGA GALATASARAY MAÇINDA YOK

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından Çalımbay'ın tek kozu olan Rodallega, böylece Galatasaray maçında oynayamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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