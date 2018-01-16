Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turunun 2. maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun 2'nci maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Kupada yarın oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle;

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

18.00 Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor (Suat Arslanboğa)

20.30 Osmanlıspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)

Kaynak: haberinburada