Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. Bu dört karşılaşmanın hakemleri ise şöyle;

15: 00 Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir (Ümit Öztürk)

16: 30 Kayserispor - Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

18: 30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)

20: 30 Fenerbahçe - İstanbulspor (Arda Kardeşler)

Kaynak: haberinburada