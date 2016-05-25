

Galatasaray ile Sarı Lacivert Fenerbahçe arasındaki 107 yıllık rekabetin genelinde galibiyet ve gol sayısında Galatasaray'a üstünlük kuran Sarı Lacivert Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında ise rakibinin oldukça gerisinde kaldı. İki takım arasında Türkiye Kupası'nda geride kalan 25 maçtan 12'sini Galatasaray, 3'şöhreti Sarı Lacivert Fenerbahçe kazandı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Kupada Galatasaray 41, Sarı Lacivert Fenerbahçe ise 29 gol attı.



10 defa Galatasaray, 4 defa Sarı Lacivert Fenerbahçe turu geçti Galatasaray ile Sarı Lacivert Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde bundan evvel 4 defa final, beşer defa de yarı final ve çeyrek finalde eşleşti. Kupa serüveninde 10 defa sarı-kırmızılılar, 4 defa sarı-lacivertliler tur atladı. Bu arada rakipler arasındaki kupa maçlarında tur atlayan takım 2 defa penaltılarla, bir defa uzatma bölümünde, bir defa de gol averajıyla belirlendi.



4 finalde de Galatasaray güldü Galatasaray ile Sarı Lacivert Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 5. defa finalde karşılaşacak. İki ekip 53 seneyi geride kalan kupa tarihinde daha evvel 4 defa finalde buluştu, hepsinde de gülen yan Galatasaray oldu. Galatasaray, çift maçlı finallerde 1962-1963 sezonunda rakibini her iki müsabakada da 2-1 yenerek, 1964-1965 sezonunda 0-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek, 1995-1996'da ise 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rövanşta uzatma bölümünde 1-1 berabere kalarak kupaya uzandı. Sarı-kırmızılı takım, 2004-2005 sezonunda bir maç üzerinden oynanan finali ise 5-1 kazandı. Sarı Lacivert Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda genelde 8, finalde ise 11 sene sonra karşı karşıya gelecek.