TÜRKİYE KUPASINDA ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
İŞTE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR:
Maçların tamamlanmasının ardından Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmeler, bugün saat 15: 00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
Kaynak: haberinburada
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