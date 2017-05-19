Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak 2016- 17 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final maçının yeri ve tarihi belli oldu.



Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak 2016- 17 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final maçının yeri ve tarihi belli oldu. 55. Türkiye Kupası finali, 31 Mayıs Çarşamba akşamı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak. Kupa maçları, atv ve A Spor farkıyla milyonlarca sporsevere ulaştı.







kaynak:sabah