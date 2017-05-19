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türkiye kupası finali eskişehir'de

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ ESKİŞEHİR'DE

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak 2016- 17 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final maçının yeri ve tarihi belli oldu.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 09:22
Puan Ver : Türkiye Kupası Finali Eskişehir'de(10/10)11


Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak 2016- 17 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final maçının yeri ve tarihi belli oldu. 55. Türkiye Kupası finali, 31 Mayıs Çarşamba akşamı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak. Kupa maçları, atv ve A Spor farkıyla milyonlarca sporsevere ulaştı.



 



kaynak:sabah








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