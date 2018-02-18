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Türkiye Kupası Anadolu Efes'in!

TÜRKİYE KUPASI ANADOLU EFES'İN!

PTT Erkekler Türkiye Kupasında şampiyon belli oldu. Finalde Bursa temsilcisi TOFAŞ'ı 78-61 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyon olmayı başardı.

Tarih : 18 Şubat 2018, 22:20
Puan Ver : Türkiye Kupası Anadolu Efes'in!(8/10)4

Çeyrek finalde kupanın favorisi konumundaki Fenerbahçe Doğuş'u geçen yarı finalde Darüşşafaka'yı elemeyi başaran Anadolu Efes; Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş'ı geçerek finale gelmeyi başaran TOFAŞ'ı 78-61 mağlup ederek PTT Erkekler Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

İLK ÇEKREKTE ANADOLU EFES 9 SAYI FARK ATTI

Sezon boyunca maçlarını oynadığı Sinan Erdem'de final mücadelesine de iyi başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Anadolu Efes, TOFAŞ karşısında ilk çeyreği 26-17 tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, etkili oyununu ilk 5 dakikalık bölümde sürdürse de sonrasında özellikle Morgan'ın etkili oyunuyla geri dönmeyi başaran TOFAŞ, 2:30 kala skoru 34-32'ye getirdi. Fakat kalan bölümde tekrar oyunda etkin olmayı başaran Anadolu Efes, ilk yarıyı 40-32 önde kapattı.

Anadolu Efes'te Krunoslav Simon 14 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Tony Crocker da 7 sayıyla TOFAŞ'ın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

ANADOLU EFES SON ÇEYREĞE 15 SAYI ÖNDE GİRDİ

Üçüncü çeyreğin başında TOFAŞ'ın farkı azaltma çabalarına rağmen hızlı hücumlarla etkili olan Anadolu Efes, 6:42 kala 49-36 ile farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Kalan bölümde rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 62-47 önde tamamladı.

Son çeyrekte Anadolu Efes farkı 20 sayı düzeyine kadar çıkardı ve sonrasında rakibinin geri dönmesine izin vermeyerek karşılaşmadan 78-61 galip ayrıldı.

Errick McCollum, Anadolu Efes adına ürettiği 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Krunoslav Simon 19 sayı, Bryant Dunston da 13 sayı, 10 ribaunt ile maçı tamamladı.

TOFAŞ'ta Tony Crocker 11 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Mejia, Berkan Durmaz ve Raymar Morgan 8'er sayıyla oynadılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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