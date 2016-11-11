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türkiye - kosova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki dördüncü maçında Kosova ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Kosova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Tarih : 11 Kasım 2016, 12:03
Puan Ver : Türkiye - Kosova Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?(10/10)11


Gruptaki diğer maçlarda, yedişer puanla zirvede yer alan Hırvatistan ile İzlanda, TSİ 20.00'de Zagreb'de, 5 puanla üçüncü sıradaki Ukrayna ile bir puanlı beşinci Finlandiya da TSİ 22.45'te Odessa'da karşı karşıya gelecek.



 



kaynak:sabah








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