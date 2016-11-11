Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki dördüncü maçında Kosova ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Kosova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...



Gruptaki diğer maçlarda, yedişer puanla zirvede yer alan Hırvatistan ile İzlanda, TSİ 20.00'de Zagreb'de, 5 puanla üçüncü sıradaki Ukrayna ile bir puanlı beşinci Finlandiya da TSİ 22.45'te Odessa'da karşı karşıya gelecek.







kaynak:sabah