TÜRKİYE - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruptaki dördüncü maçında Kosova ile karşılaşacak. Peki Türkiye - Kosova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Gruptaki diğer maçlarda, yedişer puanla zirvede yer alan Hırvatistan ile İzlanda, TSİ 20.00'de Zagreb'de, 5 puanla üçüncü sıradaki Ukrayna ile bir puanlı beşinci Finlandiya da TSİ 22.45'te Odessa'da karşı karşıya gelecek.
kaynak:sabah
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