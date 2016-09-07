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türkiye konut fiyatı artışında zirvede!

TÜRKİYE KONUT FİYATI ARTIŞINDA ZİRVEDE!

Uluslararası bir şirketin yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde konut fiyatları en çok Türkiye'de artarken, Türkiye'yi Yeni Zelanda takip ediyor.

Tarih : 07 Eylül 2016, 16:33
Puan Ver : Türkiye Konut Fiyatı Artışında Zirvede!(8/10)10


Türkiye dünyanın çeşitli ülkeleri arasında konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu.



İngiltere merkezli gayrimenkul şirketi Knight Frank'in yayımladığı son küresel emlak fiyatı artış raporuna göre Türkiye fiyat artışında ilk sırada yer alurken, Türkiye'yi Yeni Zelanda takip ediyor.



Buna karşın Türkiye'deki konut fiyatları artışının yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 19'dan yüzde 14'e düştüğüne dikkat çekiliyor.








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