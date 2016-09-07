Uluslararası bir şirketin yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde konut fiyatları en çok Türkiye'de artarken, Türkiye'yi Yeni Zelanda takip ediyor.



Türkiye dünyanın çeşitli ülkeleri arasında konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu.







İngiltere merkezli gayrimenkul şirketi Knight Frank'in yayımladığı son küresel emlak fiyatı artış raporuna göre Türkiye fiyat artışında ilk sırada yer alurken, Türkiye'yi Yeni Zelanda takip ediyor.







Buna karşın Türkiye'deki konut fiyatları artışının yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 19'dan yüzde 14'e düştüğüne dikkat çekiliyor.