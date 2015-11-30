TÜRKİYE KONUT FİYAT ENDEKSİ ARTTI
Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), eylül ayında 194,35'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2015 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TKFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artışla 194,5'e çıktı.
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,49 artan TKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 9,76 yükseldi. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, 2014'ün eylül ayında 1.459,73 TL/metrekare iken, bu yılın eylül 1.706,33 TL/metrekareye çıktı.
Türkiye genelinde, 45 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (TYKFE) ise eylülde aylık yüzde 0,20 arttı ve 188,24 oldu.
Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,90 ve reel olarak da yüzde 7,36 yükseldi. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2015 yılı eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,57, yüzde 0,61 ve yüzde 0,35 artış görüldü.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre de İstanbul'da yüzde 26,38, Ankara'da yüzde 12,02 ve İzmir'de yüzde 17,70 yükseldi. Eylül ayında bir önceki aya kıyasla üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri İstanbul'da yüzde 1,07 ve İzmir'de yüzde 0,78 artış, Ankara'da yüzde 0,73 azalış gösterdi.
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