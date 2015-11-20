O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türkiye kızdı, yavru vatanın vanasını kapadı

TÜRKİYE KIZDI, YAVRU VATANIN VANASINI KAPADI

KKTC hükümetinin, Türkiye'den gönderilen suyun özel şirket tarafından yönetilmesi önerisini kabul etmemesine Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Türkiye vanayı kapatarak su akışını durdurdu. Türkiye, yatırımlar için para akışını da durdurdu

Tarih : 20 Kasım 2015, 09:16
Puan Ver : Türkiye Kızdı, Yavru Vatanın Vanasını Kapadı(10/10)10


KKTC hükümetinin, Mersin Anamur'dan gönderilen suyun yönetilmesi konusunda Türkiye'nin ‘özelleştirme' önerisini kabul etmeyerek belediyelerin yetkilendirilmesi konusunda ısrar etmesi Türkiye'nin su akışını durdurmasına neden oldu. Anamur'daki vanayı kapatan Türkiye, KKTC'deki Geçitköy barajına su akışının yanı sıra, yatırımlar için para akışını da durdurdu. Bu uygulama nedeniyle, bazı belediyelerin ve bakanlıkların yatırım projeleri askıya alındı. Vatan'ın ulaştığı Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı bir haftadır su akışının durduğunu doğrulayarak, “Siyasiler krize çözüm üretmeli” dedi.

 

Yatırım bütçeleri durdu

 

Türkiye'nin KKTC hükümetine tepki olarak yatırım bütçeleri için öngörülen parayı göndermemesi de ciddi sıkıntılara yol açtı. Bakanlıkların yanı sıra belediyelerin birçok projesi parasızlık yüzünden askıya alındı. Türkiye'nin bu hamlesiyle “Madem ki herşeyi yönetebiliyorsunuz, o zaman yol, kaldırım, yağmur direnaj gibi sorunlarınızı da kendi olanaklarınla çözünüz” mesajı verdiğini belirten yetkililer beklenen yağışların görülmemesi nedeniyle ciddi bir kuraklık tehlikesinin yaşandığı KKTC'de Anamur suyunun tek umut olduğuna dikkat çekti.

 

Hükümet ortakları toplandı

 

Bu arada ‘su krizi' hükümet ortaklarından Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde masaya yatırıldı. Başbakan Ömer Kalyoncu ve bazı bakanların yanı sıra CTP Başkanı Mehmet Ali Talat ile hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile bazı bakanlar da toplantıya katıldı. Toplantı sonrası çözüm için Ak Parti hükümeti ile diyaloğa geçilerek sorunun çözülmesi kararlaştırıldı.








Etiketler: Türkiye  Kızdı  Yavru  Vatanın  Vanasını  Kapadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER