

KKTC hükümetinin, Mersin Anamur'dan gönderilen suyun yönetilmesi konusunda Türkiye'nin ‘özelleştirme' önerisini kabul etmeyerek belediyelerin yetkilendirilmesi konusunda ısrar etmesi Türkiye'nin su akışını durdurmasına neden oldu. Anamur'daki vanayı kapatan Türkiye, KKTC'deki Geçitköy barajına su akışının yanı sıra, yatırımlar için para akışını da durdurdu. Bu uygulama nedeniyle, bazı belediyelerin ve bakanlıkların yatırım projeleri askıya alındı. Vatan'ın ulaştığı Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı bir haftadır su akışının durduğunu doğrulayarak, “Siyasiler krize çözüm üretmeli” dedi.







Yatırım bütçeleri durdu







Türkiye'nin KKTC hükümetine tepki olarak yatırım bütçeleri için öngörülen parayı göndermemesi de ciddi sıkıntılara yol açtı. Bakanlıkların yanı sıra belediyelerin birçok projesi parasızlık yüzünden askıya alındı. Türkiye'nin bu hamlesiyle “Madem ki herşeyi yönetebiliyorsunuz, o zaman yol, kaldırım, yağmur direnaj gibi sorunlarınızı da kendi olanaklarınla çözünüz” mesajı verdiğini belirten yetkililer beklenen yağışların görülmemesi nedeniyle ciddi bir kuraklık tehlikesinin yaşandığı KKTC'de Anamur suyunun tek umut olduğuna dikkat çekti.







Hükümet ortakları toplandı







Bu arada ‘su krizi' hükümet ortaklarından Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde masaya yatırıldı. Başbakan Ömer Kalyoncu ve bazı bakanların yanı sıra CTP Başkanı Mehmet Ali Talat ile hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile bazı bakanlar da toplantıya katıldı. Toplantı sonrası çözüm için Ak Parti hükümeti ile diyaloğa geçilerek sorunun çözülmesi kararlaştırıldı.