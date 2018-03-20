TÜRKİYE KIZ FUTSAL MİLLİ TAKIMI DÜNYA İKİNCİSİ OLDU
İsrail'de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonasında finalde Brezilya'ya 5-1 yenilen Türkiye Kız Futsal Milli Takımı, dünya ikincisi oldu.
Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olan Kocaeli temsilcisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi takımı, Dünya Şampiyonası'nda da Milli Takım formasıyla başarılarını sürdürüyor. ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası'nda finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. İsrail'de oynanan final maçı Gölcük Anıtpark meydanında bulunan dev ekrandan canlı verildi. Milli takıma destek olmak isteyen yüzlerce vatandaşla ve öğrenciler heyecan ile izledi. Anıtpark Meydanı'nı adeta stadyuma çeviren vatandaşlar, Milli Takıma destek olmak için davul çalarak tezahüratta bulundu.Final mücadelesini Gölcük'te ciddi bir kalabalık Gölcük Anıtpark Meydanı'nda bulunan dev ekrandan canlı takip etti.
"DÜNYA İKİNCİLİĞİ BÜYÜK BAŞARI"
Maç sonrasında konuşan Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Güzeldal, "Dünya ikinciliği çok büyük bir başarı. Türkiye olarak bizim okulumuz olarak çok büyük bir iş. Dünya birincisi olmadık diye kimse üzülmüyor. Her türlü gurur duyuyoruz. Çünkü bizim okulumuzda bir ilk bu. Çok kolay bir şey değil bu. Çok mutlu olduk. Arkadaşlarımız antrenmanda hayatını kaybeden Zeynep için oynadılar. Onun için Dünya Şampiyonası'na gittiler. Onun için Dünya ikincisi oldular" dedi.
NAMAĞLUP LİDER
İsrail'de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası'nda grubundaki maçlarda sırasıyla Tayvan'ı 4-2, Fransa'yı 8-6 ve Çin'i 4-1 yenen milliler gruptaki son maçında ise ev sahibi İsrail'i de 3-1 yendi. Bu skorlarla grubu namağlup lider tamamlayan milliler, yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu. Yarı final maçında da İtalya'yı 2-0'lık skorla geçen milliler, finalde Brezilya'ya ile 5-1'lik skorla mağlup olan milliler dünya ikincisi oldu.
Kaynak: haberinburada
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