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Türkiye Kırmızı Çizgileri Aştı Diyen Yunan Bakan'a Dışişleri'nden Sert Cevap: Haddini Aştı

TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI DİYEN YUNAN BAKAN'A DIŞİŞLERİ'NDEN SERT CEVAP: HADDİNİ AŞTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Türkiye kırmızı çizgileri aştı" diyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'a "Barışçıl olmayan ve haddini aşan bir yaklaşım." diyerek sert çıktı.

Tarih : 17 Şubat 2018, 09:20
Puan Ver : Türkiye Kırmızı Çizgileri Aştı Diyen Yunan Bakan'a Dışişleri'nden Sert Cevap: Haddini Aştı(7/10)3

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Türkiye bu hareketleriyle kırmızı çizgileri aşmıştır" diyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'a sert çıktı. Aksoy, "Maalesef görünen o ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı, siyasi pozisyonunun gerektirdiği sorumluluktan uzak, barışçıl olmayan ve haddini aşan bir yaklaşımı benimsemektedir" diyerek tepki gösterdi.

"KAYGI VERİCİ, ESEFLE KARŞILIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın Kardak Kayalıkları konusunda bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar hakkındaki soruyu cevapladı. Kocias'ın, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı "barışçı olmayan davranışlarda" bulunabileceğine yönelik ifadelerinin kaygı verici olduğunu ve esefle karşılandığını aktaran Aksoy, "Daha birkaç gün önce iki ülke Başbakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bu görüşme hakkında Başbakanlığımız tarafından yapılan basın açıklamasından da görüleceği üzere, görüşmede, Ege Denizi'nde komşumuz Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyduğumuz, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasını beklediğimiz vurgulanmıştır. Nitekim, görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada cereyan eden görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin pekiştirilmesi üzerinde durulmuştur" ifadelerini kullandı.

"AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"

Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu bir kez daha vurgulayan Aksoy, "Ancak, maalesef görünen o ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı, siyasi pozisyonunun gerektirdiği sorumluluktan uzak, barışçıl olmayan ve haddini aşan bir yaklaşımı benimsemektedir. Dolayısıyla, Başbakanlar arasındaki görüşmedeki müşterek temennilere uygun biçimde Yunan Dışişleri Bakanı'nı aklıselime davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

YUNAN BAKAN NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Yunan kanalına verdiği demeçte Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan son Kardak krizini değerlendirken, Türk sahil güvenlik botununun Yunan sahil güvenlik botuna çarpmasına "Türkiye bu hareketleriyle kırmızı çizgileri aşmıştır" diyerek tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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