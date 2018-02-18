YPG'nin " Türkiye kimyasal silah kullanıyor" yalanına ABD'den yalanlama geldi.

"BİR KANIT YOK"

Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, terör örgütü YPG'nin sosyal medya üzerinden yaydığı "Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

"OLASILIK DIŞI"

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu iddiaları "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Kaynak: haberinburada