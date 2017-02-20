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türkiye kendi uydusunu üretip uzaya fırlatacak!

TÜRKİYE KENDİ UYDUSUNU ÜRETİP UZAYA FIRLATACAK!

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye'nin kendi uydusunu üretme ve uzaya fırlatma vizyonuna hizmet amacıyla geçen yıl Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü kurdu.

Tarih : 20 Şubat 2017, 09:48
Puan Ver : Türkiye Kendi Uydusunu Üretip Uzaya Fırlatacak!(7/10)8


İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye'nin kendi uydusunu üretme ve uzaya fırlatma vizyonuna hizmet amacıyla geçen yıl Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü kurdu. Kısa süre içerisinde yapılanması tamamlanan bölüme 30 öğrenci yüzde 100 burslu olarak kabul edildi. Eğitim dili tamamen İngilizce olan bölümde, hazırlık sınıfında başarılı olan 6 öğrenci birinci sınıfa geçmeye hak kazandı. Bu yıl birinci sınıfta eğitim gören öğrenciler, kimya, matematik, yabancı dil ile havacılık ve uzay mühendisliğine giriş başta olmak üzere çeşitli dersler alıyor.



10 yıl içerisinde tamamen yerli imkanlarla üretilen Türk uydusunu yine tamamen yerli imkanlarla üretilen fırlatma üssünden yörüngeye yollama hedefine odaklandıklarını belirten Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, bölüm hakkında bilgiler verdi. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nü geçen yıl açtıklarını belirten Prof.Dr. Şahin, "Üniversitenin gelecek vizyonu ile ilgili çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir alan havacılık ve uzay alanı. Bu alanda yeni gelişmelerden geri kalmamak adına bir bölüm açtık. Bu bölümle beraber gelecek vadeden bir bölüm olan mekatronik mühendisliği, robotik alanında uzmanlaşmış bir mühendislik alanı. İkisinin birbirine etkileşimini tamamlamak için onlara da yatırımımız olacak. Bu bölümü açarken, üniversitenin gelecek vizyonunda, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin kendi fırlattığı kendi uydusunu üretmek için çalışmalar başlatılmış durumda. Biz de bunun gerisinde kalmayalım, ülkemize bir hizmetimiz olsun, hem üniversite hem ülke olarak dünyaya Türkiye'nin var olduğunu göstermek için bu çalışmalara başladık" dedi.



"NEDEN KENDİ UZAY ARACIMIZI YAPMAYALIM?"



Türkiye'nin bu alanda oldukça geride kaldığını belirten Dekan Şahin, "Sadece birkaç üniversite ve TÜBİTAK'ın çalıştığı bir alan. Bir de haberleşme amacıyla kullandığımız TÜRKSAT uydularından oluşan bir alan. Kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi yapalım diyoruz. Neden kendi uzay aracımızı, kendi uydumuzu yapmayalım? Bir kısmını biz yapıyoruz, bir kısmını başkasına yaptırıyoruz, Fransız Guyanası'ndan fırlattırıyoruz" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER NASA'YI ZİYARET EDECEK



Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencilerini NASA'ya götüreceklerini belirten Prof.Dr. Şahin, 30 Nisan'da Amerika'daki uzay üslerini gezeceklerini anlattı. Orada hem astronotlarla, hem de yeni teknolojilerle öğrencileri buluşturarak gelecekte ulaşabilecekleri noktayı göstermeyi hedeflediklerini söyleyen Prof.Dr. Şahin, "Sadece NASA'yı ziyaret etmeyeceğiz. Avrupa Uzay Ajansı'nı da, Türkiye'deki havacılık uzay fabrikalarını ve TUBİTAK'ın çalışmaları da izleyeceğiz" dedi.



 



kaynak:hürriyet








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