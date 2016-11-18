

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, bazı programlara katılmak için geldiği Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. 10. kalkınma eylem planında, yerli aşı ve ilaç üretimine yönelik Türkiye'de sağlık endüstriyellerin geliştirileceğini belirtti.







Eyüp Gümüş, yerli aşı ve ilaç üretimine yönelik sağlık endüstri yönlendirme kurulu oluşturulduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Amaç, sağlıkta tükettiğimiz malzemelerin üretilmesi. Ciddi bir kaynak ithalatta oluşturuyoruz, bunlar cari açık oluşturuyor. Başta tıbbi cihaz, aşılar, tıbbi ilaç ve tıbbi sarf geliyor. Birinci planda plazma ürünlerinin yerelleştirilmesini karara bağladık. Bu, kandan elde edilen ürünler, özellikle birtakım ameliyatlarda kullandığımız ilaçlar, Türk Kızılayı iş birliğiyle Türkiye'ye toplanan kandan, bu kan ürününün imalatı Türkiye'de yapılacak. Uluslararası firmaların yerli firmalarla iş birliğiyle şu anda Sosyal Güvenlik Kurumumuz, bu alım yönetimini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 7 veya 10 yıl alım garantisiyle Türkiye'de bu fabrikalar kurulacak ve Kızılay'ın elinde bulunan kandan elde edilen plazmadan bu ilaçlar yapılmış olacak. Bu çalışma tamamlandı."







İlaç üretiminin gerçekleşeceği gibi aşıda da aynı hedefi belirlediklerini söyleyen Eyüp Gümüş, "Türkiye her yıl yaklaşık 300 milyon dolarlık aşı alıyor. Bu aldığımız aşıların Türkiye'de üretilmesi, sadece dolum, montaj değil, aynı zamanda esas hammaddenin üretilmesi konusunda görüşme yapıyoruz. Burada Ar-Ge, inovasyon, Türkiye'deki bazı bilim adamlarımızın bu konuda yetişmesi iş birlikleri önemli. Görüşme yapıyoruz. Alım gücümüzü kullanarak bu sektörü geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.







kaynak:vatandanhaber