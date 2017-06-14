Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bugüne kadar çok üst düzeyde bir performansla Katarlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılandı. Dışişleri Bakanımızla bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu geceyi orada kabuller ve çalışma programı ile geçireceğiz. En kısa sürede döneceğiz" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin bugüne kadar çok üst düzeyde bir performansla Katarlı kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, "Bugün Katar'a Dışişleri Bakanımızla bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu geceyi orada kabuller ve çalışma programı ile geçireceğiz. En kısa sürede döneceğiz." dedi.



Zeybekci, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile iki ülke arasında tamamlanan Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmasının (YKTK) Bakanlıktaki imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bakan Zeybekci, Borsa İstanbul'un (BIST) yükselmesi ve bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, Türkiye'nin yüzde 6 seviyesindeki bir büyüme oranını kalıcı hale getirmesi gerektiğini vurguladı. Hükümet olarak buna yönelik adımlar attıklarını belirten Zeybekci, TBMM'de görüşmeleri devam eden Üretim Reform Paketi'nin de bu amaca yönelik hazırlandığını söyledi.







kaynak:yenişafak