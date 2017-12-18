Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Türkiye, Katar Silahlı Kuvvetleriyle Yüzlerce Zırhlı Aracın Satışı İçin Anlaştı

TÜRKİYE, KATAR SİLAHLI KUVVETLERİYLE YÜZLERCE ZIRHLI ARACIN SATIŞI İÇİN ANLAŞTI

Nurol Makinanın, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için imzaladığı sözleşmeyle yüzlerce zırhlı aracın yanı sıra birçok savunma ürünü de ilk kez ihraç edilecek.

Tarih : 18 Aralık 2017, 11:30
Puan Ver : Türkiye, Katar Silahlı Kuvvetleriyle Yüzlerce Zırhlı Aracın Satışı İçin Anlaştı(8/10)4

Nurol Makina'nın, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması için imzaladığı sözleşmeyle yüzlerce zırhlı aracın yanı sıra birçok savunma ürünü de ilk kez ihraç edilecek. Savunma sanayisi kaynaklarından alınan bilgiye göre, zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın, Katar ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde savunma sanayisi adına başarılı sonuçlara imza atıldı.

400 ADET EJDER YALÇIN

Sözleşme kapsamında, Nurol Makina tarafından üretilen yaklaşık 400 adet Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı ve ilk kez mayıs ayında düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda "Hafif Zırhlı Araçlarda Yeni Bir Çağ Başlıyor" şeklinde iddialı bir sloganla lansmanı yapılan NMS 4x4'ten 100 adetten fazla ihraç edilecek.

ASELSAN İÇİN YENİ İHRACATLAR

Araçlar üzerinde yer alacak çeşitli silah sistemleri de ASELSAN açısından ihracat anlamında ilkler barındırıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Katar  Silahlı  Kuvvetleriyle  Yüzlerce  Zırhlı  Aracın  Satışı  İçin  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER