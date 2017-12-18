Nurol Makinanın, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için imzaladığı sözleşmeyle yüzlerce zırhlı aracın yanı sıra birçok savunma ürünü de ilk kez ihraç edilecek.

Nurol Makina'nın, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanması için imzaladığı sözleşmeyle yüzlerce zırhlı aracın yanı sıra birçok savunma ürünü de ilk kez ihraç edilecek. Savunma sanayisi kaynaklarından alınan bilgiye göre, zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın, Katar ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde savunma sanayisi adına başarılı sonuçlara imza atıldı.

400 ADET EJDER YALÇIN

Sözleşme kapsamında, Nurol Makina tarafından üretilen yaklaşık 400 adet Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı ve ilk kez mayıs ayında düzenlenen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda "Hafif Zırhlı Araçlarda Yeni Bir Çağ Başlıyor" şeklinde iddialı bir sloganla lansmanı yapılan NMS 4x4'ten 100 adetten fazla ihraç edilecek.

ASELSAN İÇİN YENİ İHRACATLAR

Araçlar üzerinde yer alacak çeşitli silah sistemleri de ASELSAN açısından ihracat anlamında ilkler barındırıyor.

Kaynak: haberinburada