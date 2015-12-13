TÜRKİYE KARŞITI TİŞÖRTE TÜRKİYE'DEN KUMAŞ YOK!
Rus yapımı Su-24 tipi kimliği belirsiz bir savaş uçağı, 24 Kasım'da Suriye hava sahasından Türkiye tarafına geçmiş, 10 kez uyarılmasına rağmen ihlali sürdürmesi nedeniyle Türk F-16'ları tarafından vurulmuştu. Rusya, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında Suriye'nin Bayırbucak bölgesine düşen uçağın kendisine ait olduğunu açıklamıştı. NATO, uçağın hava ihlali yaptığına ilişkin Türkiye'nin paylaştığı bilgilerin doğruluğunu teyit etmişti.
Ankara-Moskova ilişkileri gerilirken Rusya ilk olarak turizm ve gıda sektörlerinde Türkiye'ye yaptırım uygulamaya başladı. Türkiye'nin ise özellikle otomobil yedek parçalarının Rusya'ya ihracatını durdurarak Rus otomotiv sanayine darbe vurabileceği belirtilmişti.
Bu arada St. Petersburg'da, aralarında dünyaca ünlü markalarında yer aldığı bazı otomobil ve beyaz eşya fabrikaları, gümrüklerde yaşanan sorunlar nedeniyle hammadde ve bileşenlerinin temininde sıkıntı yaşamaya başladı.
Ancak “fabrikalar arası soğuk savaşın” en ilginç cephelerinden biri, Rusya'nın önemli oranda Türkiye'ye bağımlı olduğu tekstil sektörü. Rus tasarımcı Aleksandr Konasov'un Rusça haberler Servisi'ne (RNS) verdiği demece göre Rus üreticilerin ülkedeki Türkiye karşıtı havayı, Türk aleyhtarı mesajlar içeren tişörtler satarak paraya tahvil etme tasarısı hayata geçirilemiyor.
Rus üreticiler, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resimlerinin de yer aldığı Türk karşıtı tişört tasarımlarını tamamladı. Örneğin bir tasarımda şöyle yazıyor: “Türk sahillerine ihtiyacımız yok, bizim şimdi Kırım'ımız ve karlı Soçimiz var.”
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