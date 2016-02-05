

İngiltere'nin göçmen ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), Türkiye'nin AB'ye girmesi durumunda 15 milyon kişinin İngiltere'ye yerleşeceğini ve adanın tehlike altına gireceğini iddia eden bir video yayınladı.







İngiltere'nin aşırı sağcı partisi UKIP'in yayınladığı video adada tartışmalara yol açtı. Videoda Türkiye'nin AB üyesi durumunda bazı iddialar öne sürülürken, videonun sonunda önümüzdeki dönemde yapılacak referandumda, Birleşik Krallığın AB'den "çıkması" yönünde oy kullanılması istendi.







Videoda Türk vatandaşlarının Avrupa'ya yerleşeceği düşüncesi savunulurken, Türkiye'nin AB yardımlarının büyük bölümünü alacağı ve Müslüman nüfusun artacağı endişesi savunuldu.







Adanın önde gelen gazeteleri videoya tepki gösterdi. Guardian gazetesinde "temelsiz korku tellallığı" denilirken, UKIP'i İslamofobi olmakla suçladı.







Bununla birlikte Liberal Demokrat Parti lideri de "UKIP'in zehirli retoriği" derken sert açıklamalarda bulundu. "Birleşik Krallık Avrupa'da Daha Güçlü" isimli bir sivil toplum kuruluşu da "UKIP, tüm bir ulusu ve halkı karalamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. İşçi Partisi milletvekili Richard Burden da filmi "mide bulandırıcı" olarak tanımladı.



