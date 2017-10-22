Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak, üs bölgelerini garantiye almak için Irak-Suriye sınır hattında terör örgütlerine her an askeri müdahale başlatabilecek 3 koridor oluşturdu. Olası bir tehdit sonrası alınacak müdahale kararı için askeri planlar hazır. Gerektiğinde anında müdahale edecek birliklerin görev dağılımı yapıldı. Hatay-Reyhanlı'daki 'İdlib-Afrin koridoru' terör örgütünün tehdidine karşı aktif hale getirildi ve harekât başladı. Hakkari Şemdinli'deki 'Kandil koridoru'nda, Hakkari Derecik'teki, 'Kerkük koridoru'nda ise görev gücü elleri tetikte bekliyor.

KORİDOR GENİŞLİYOR

Hatay-Reyhanlı üzerinden oluşturulan İdlib-Afrin koridoru Pentagon destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kılıfı altında bölgede varlığını koruyan YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunun boğazını kesmek için başlatılan harekat ile aktif hale getirildi.TSK destekli ÖSO bu koridordan İdlib'e girerek Dar Ta İzza bölgesine kadar koridoru genişletti. Terör koridorunun kesilmesi açısından hayati önem taşıyan Afrin bu koridor sayesinde güneyden kuşatılırken, İdlib'in iç kesimindeki terör unsurlarına karşı yürütülecek temizleme operasyonunda yerini sağlamlaştırdı.

KANDİL SIZMALARINA GEÇİT YOK

Türkiye'nin Irak ve İran sınır hatlarının kesiştiği Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde oluşturulan koridorun ucu terör örgütü PKK'nın kamplarının bulunduğu Kandil'e çıkıyor. PKK'nın, Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmeye yönelik olası bir hamlesinde burada hazır bekletilen birlikler harekete geçerek koridoru aktif hale getirecek ve terör örgütüne operasyon başlayacak. İhtimaller dâhilinde olası bir harekât için askeri planın hazır tutulduğu belirtiliyor. Bu koridor Kandil'den sızmaların da önüne geçecek.

ERBİL'E KUZEY KALKANI

Hakkâri'nin Derecik bölgesi civarında ise Kerkük koridoru için bir cephe açıldı. Koridorun karşısında Erbil yer alıyor. Kuzey Irak'ın gayrimeşru korsan referandumunun ardından bölgede yükselen tansiyonu fırsat bilen terör örgütünün Kerkük'teki Türkmenlere yönelik en ufak müdahalesinde koridor aktif hale gelecek. Hazır bekletilen askeri birlikler Türkiye'nin kırmızıçizgisi olan Musul-Kerkük hattı için gerektiğinde devreye girecek. Bu koridor ile Türkiye, Irak merkezi hükümetinin Barzani ile mücadelesinde gerektiğinde kuzeyden destek sağlayacak.

HABUR'DA TATBİKAT SÜRÜYOR

Iraklı Askerler Tanklara Bindi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor. Tatbikatın dünkü bölümünde Iraklı askerlere tankların kullanımı hakkında eğitim verildi. Irak ordu unsurları tatbikata 26 Eylül'de dahil olmuştu. Diğer taraftan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Şırnak'taki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nın şu anda açık olduğunu belirterek, "Gelişmelere göre her an Habur'u kapatabiliriz" dedi.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada