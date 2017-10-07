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TÜRKİYE-İZLANDA MAÇININ YORUMCUSU YILMAZ VURAL, YAPTIĞI TESPİTLERLE GÜNDEM OLDU


Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Tarih : 07 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu(6/10)2

Milli takımın İzlanda'ya 3-0 yenildiği maçı yorumlayan Yılmaz Vural yaptığı tespitlerle sosyla medyada gündem oldu.

İşte o tespitlerden bazıları;

-Kontrataklar başımıza gelecek en kötü şey olur, Allah göstermesin.

-Nasıl kaçırıyor hakemler bunları anlamıyorum. Onlar bu pozisyonları görmek için oradalar.

-Çok yavaş oynuyoruz. Böyle sabaha kadar oyna çözemezsin.

-Melih Gümüşbıçak: "Ozan oyunda inşallah her şey değişir."-Yılmaz Vural: "Hiçbir şey değişmez kardeşim, ne değişecek, perişan etmenin alemi ne?"

-Yapmayın Allah aşkına… Yani şimdi protesto edip kendimi konuşmaktan men edeceğim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. (3. gol sonrası)

-Emre Mor oyuna girdi ama buna 'atı alan Üsküdar'ı geçti' derler.

-4-5 aydır konuşmuyorum ama yine başlayacağım konuşmaya. Konuşsan ne oluyor, kime fayda sağlıyor, onu da bilmiyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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