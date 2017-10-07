TÜRKİYE-İZLANDA MAÇININ YORUMCUSU YILMAZ VURAL, YAPTIĞI TESPİTLERLE GÜNDEM OLDU
Milli takımın İzlanda'ya 3-0 yenildiği maçı yorumlayan Yılmaz Vural yaptığı tespitlerle sosyla medyada gündem oldu.
İşte o tespitlerden bazıları;
-Kontrataklar başımıza gelecek en kötü şey olur, Allah göstermesin.
-Nasıl kaçırıyor hakemler bunları anlamıyorum. Onlar bu pozisyonları görmek için oradalar.
-Çok yavaş oynuyoruz. Böyle sabaha kadar oyna çözemezsin.
-Melih Gümüşbıçak: "Ozan oyunda inşallah her şey değişir."-Yılmaz Vural: "Hiçbir şey değişmez kardeşim, ne değişecek, perişan etmenin alemi ne?"
-Yapmayın Allah aşkına… Yani şimdi protesto edip kendimi konuşmaktan men edeceğim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. (3. gol sonrası)
-Emre Mor oyuna girdi ama buna 'atı alan Üsküdar'ı geçti' derler.
-4-5 aydır konuşmuyorum ama yine başlayacağım konuşmaya. Konuşsan ne oluyor, kime fayda sağlıyor, onu da bilmiyorum.
Kaynak: haberinburada
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