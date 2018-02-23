TÜRKİYE İZİN VERMEMİŞTİ! İTALYAN SONDAJ GEMİSİ DOĞU AKDENİZ'DEN AYRILIYOR
Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olarak kabul ettiği alanda araştırma yapmak isteyen İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisi, Doğu Akdeniz'den ayrılıyor.
Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olarak kabul ettiği alanda araştırma yapmak isteyen İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisi 'Saipem 12000' Doğu Akdeniz'den ayrılıyor.
FAS'A GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI
Kıbrıs'ta bugün bir kez daha 3'üncü bölgeye girmek için hareket eden 'Saipem 12000' adlı dev petrol sondaj gemisinin bölgeye girişi Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri tarafından önlenmişti. Bunun üzerine gemi rotasını değiştirdi ve Fas'a gitmek üzere yola çıktı.
Kaynak: haberinburada
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