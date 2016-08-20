TÜRKİYE-İSRAİL ANLAŞMASI MECLİS'TEN GEÇTİ
Tel Aviv'in 20 milyon dolar tazminat ödeyeceği ve Ankara'nın buna karşılık açılmış davaları geri çekeceği anlaşma, TBMM'de onaylandı.
Türkiye ve İsrail arasında varılan normalleşme anlaşması, Meclis'te bu gece kabul edildi.
Resmi adı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı olan düzenleme, oylama sonucu Meclis'ten geçti.
Meclis'e Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla sunulan tasarıya göre, İsrail altı yıl önce Mavi Marmara gemisinde öldürülenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödeyecek. Tazminat, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 25 gün içinde hesaplara yatırılacak.
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