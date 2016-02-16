TÜRKİYE IŞİD BÖLGESİNİ DE VURMAYA BAŞLADI!
Topçu birlikleri bugün PYD bölgesine ateş açarken, Elbeyli'de konuşlu birlikleri de Bab bölgesinde IŞİD'e top atışları yaptı.
Öğle saatlerinde Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında Suriye'nin Bab bölgesini denetiminde bulunduran IŞİD unsurlarının bulunduğu alandan Türkiye tarafına ateş açıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu olan obüslerle, ateşin açıldığı IŞİD bölgesine misilleme amacıyla top atışı yapıldı.
Öte yandan PYD bölgesine de sınır birlikleri tarafından aralıklarla top atışı yapılmaya devam ediyor.
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