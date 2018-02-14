Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

TILLERSON'A SURİYE TEPKİSİ

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tilerson'ın Türkiye ziyareti ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bizimle işbirliği yapmak isteyenler net olmalı. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hassasiyet gösterilmeli. Suriye'yi bölmek isteyenlere tepkisini göstermeli."

TÜRKİYE'YE ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt'te gerçekleştirilen 'Irak'ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı'na katıldı.

Kuveyt, Irak'ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Pazartesi günü başlayan konferansa 2 bine yakın yatırımcı firmalardan temsilci katıldı. Konferansta Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Kaynak: haberinburada