Suriye'de Görevli Mehmetçik'e Eşinden Sürpriz
İlker Başbuğ'a Bir Tepki De Bbp Lideri Destici'den
Yunan Bakan'dan Alçakça Sözler: En İyi Türk Ölü Türk'tür
Öldürülen Terörist Şehidimizin Katili Çıktı
Ankara Ziyareti Öncesi Abd'den Kritik Türkiye Mesajı!
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in Damadının Müebbet Hapsi İstendi
Türkiye'de Çok Tehlikeli Olan Hitler'in Gizli Silahı Ele Geçirildi!
Türkiye, Irak'ın Yeniden İmarı İçin 5 Milyar Dolar Kredi Verecek
'teog Geri Döndü' Tartışmalarına Bakan Noktayı Koydu!
Appleın Yeni Mabedine, Çalışanlar Dışında Kimse Giremeyecek
Yılın İlk Eriği Piyasaya Çıktı! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Türkiye Ve Rusya'dan 100 Milyar Dolarlık Süper Plan
S-400'lerde İkinci Perde! Türkiye İle Rusya Masaya Oturacak
Dev Operasyon İçin Düğmeye Basıldı, 2. Emre Kadar Sokağa Çıkmak Yasak
İttifak Çalışmaları Tamam, Erdoğan'a Sunum Yapıldı
1 Milyon Lira Ödülle Aranan Yeşil Listedeki Terörist Yakalandı
Spk'dan Galatasaray'a Müjde! Tüm Borçlarını Kapatacak
Pkk'nın Afrin'deki 'uyuşturucu Hap' Üretim Tesisi Kapandı
Görevden Alınan Beşiktaş Belediye Başkanı, Belediye Parasıyla Beşiktaş'tan Loca Almış
Erbil'de Tutuklu Olan Cemaat Lideri, Türkiye'ye İade Edildi

Türkiye, Irak'ın yeniden imarı için 5 milyar dolar kredi verecek

TÜRKİYE, IRAK'IN YENİDEN İMARI İÇİN 5 MİLYAR DOLAR KREDİ VERECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 14:00
Puan Ver : Türkiye, Irak'ın Yeniden İmarı İçin 5 Milyar Dolar Kredi Verecek(7/10)3

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

TILLERSON'A SURİYE TEPKİSİ

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tilerson'ın Türkiye ziyareti ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bizimle işbirliği yapmak isteyenler net olmalı. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hassasiyet gösterilmeli. Suriye'yi bölmek isteyenlere tepkisini göstermeli."

TÜRKİYE'YE ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt'te gerçekleştirilen 'Irak'ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı'na katıldı.

Kuveyt, Irak'ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Pazartesi günü başlayan konferansa 2 bine yakın yatırımcı firmalardan temsilci katıldı. Konferansta Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Irak  In  Yeniden  İmarı  İçin  5  Milyar  Dolar  Kredi  Verecek  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER