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'TÜRKİYE, İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE ALMAN VEKİLLERE İZİN VERMEDİ' İDDİASI


'TÜRKİYE, İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE ALMAN VEKİLLERE İZİN VERMEDİ' İDDİASI
Tarih : 15 Mayıs 2017, 14:05
Puan Ver : 'türkiye, İncirlik Üssü'nde Alman Vekillere İzin Vermedi' İddiası(9/10)11


Alman haber ajansı dpa, Türkiye'nin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillere izin vermediğini duyurdu. Dpa, habere kaynak olarak Alman Meclisi'ndeki Federal Savunma Komisyonu'nda bulunan vekilleri gösterdi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert ise vekillerin İncirlik'i ziyaret etmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtirken, İncirlik'ten çekilmek için alternatif lokasyonlarla ilgileneceklerini söyledi.



Dpa, habere kaynak olarak Alman Meclisi'ndeki Federal Savunma Komisyonu'nda bulunan vekilleri gösterdi. Türkiye'nin ziyarete neden izin verilmediği ise belirtilmedi. Alman Spiegel Online sitesi, Alman ordusunun İncirlik'ten çekilmeyi planladığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin Alman vekillere izin vermemesi üzerine Alman makamlarının ilk kez somut bir şekilde Türkiye'den çekilmeyi planladıkları öne sürüldü. Almanya'nın önümüzdeki iki hafta İncirlik yerine alternatif olabilecek askeri üsleri inceleyeceği ifade edildi.

Almanya'nın İncirlik yerine düşündüğü alternatifler arasında Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs yer aldığı iddia ediliyor.



Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert ise Almanya'nın alternatif bölgelerle ilgileneceğini söyledi. Seibert, Türkiye'nin izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.



Almanya 2 Haziran 2016'da 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemişti, Türkiye bunun karşılığında Alman vekillerinin İncirlik'teki askerleri ziyaret etmesine izin vermemişti. Almanya'nın İncirlik Üssü'nde yaklaşık 250 askeri bulunuyor.



Kısa süre önce Federal Meclis Savunma Komsiyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyete İncirlik ziyareti için Türkiye tarafından hâlâ gerekli seyahat izninin verilmediği açıklanmıştı.



 



kaynak:mynet








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