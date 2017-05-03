

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yeni fasılların açılması gerektiği açıklamalarına AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den yanıt geldi. Alman Die Welt gazetesine mülakat veren Piri, yeni bir faslın açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.



AB'ye girmek isteyen kriterleri yerine getirir



Avrupa Birliği'nin Türkiye dahil, hiçbir ülkenin tehdidine açık olmadığını belirten Kati Piri,” Türkiye gerçekten üyelikle ilgileniyor olsaydı, Ankara'nın bunu göstermesi gerekirdi. Türkiye ile yeni fasılların açılması kesinlikle söz konusu değil. AB, üyelik konusunda hiçbir ülkenin şantajına açık değil, buna Türkiye de dahil. AB'ye girmek isteyen, kriterleri yerine getirmek zorunda. Türkiye'de bunu göremiyorum. Bu nedenle müzakerelerin kesilmesi gerekiyor” dedi.



Gabriel, AB'nin güvenilirliğine zarar veriyor



Hollandalı Kati Piri, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye ile müzakerelerin sürdürülmesi yönündeki açıklamalarını da eleştirdi. Piri,” Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesine karşı beyanatları ile AB'nin güvenilirliğine zarar veriyor” ifadelerini kullandı. Sigmar Gabriel'in bu açıklamalarıyla Türkiye'de anayasa değişikliğine “hayır” diyenlerin görüşünü hiçe saydığını öne süren Piri, isim vermeden “İnsan haklarının ihlallerine sesini çıkarmayan, Avrupa karşıtlarının da ekmeğine yağ sürer“diyerek Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'i hedef aldı.



AB-Türkiye zirvesi mümkün olduğunca çabuk olmalı



Avrupa'da yaşayan insanların Türkiye'deki gelişmelerden kaygı duyduğunu ifade eden Kati Piri, bu şartlarda stratejik işbirliğinin anlamsız olacağını savundu. Piri, şu aşamada bir AB-Türkiye zirvesinin gerekli olup olmadığı sorusuna ise,” AB ülkeleri, Türkiye'yi mümkün olduğunca çabuk bir zirveye davet etmelidir. İki taraf arasındaki ilişki derin kriz içinde. Hangi alanlarda ortak çıkarların olduğu, öneli konularda nasıl ilerleme sağlanacağı ve krize nasıl çözüm bulunacağı konuşulmalı” dedi.







kaynak:sözcü