TÜRKİYE İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİNİN DEVAM ETMESİNDEN YANAYIZ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, " Türkiye'yle ilişkiler gözden geçirilsin" çağrısının Tahran'ın resmi politikasını yansıtmadığını bildirdi.
Sözcü Hüseyin Cabiri Ensari, bugün düzenlendiği basın toplantısında Ankara'yla ilişkilerin yeniden düzenlenmesine yönelik Tümgeneral Safevi tarafından dile getirilen isteğin "kişisel bir görüş" olduğunu söyledi.
Ensari, "Ülkenin resmi pozisyonu ve temel stratejisi, ülke lideri, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı tarafından açıklanıyor. Bunun dışında farklı kişilerce ortaya konulan farklı düşünceler kişisel düşünce kapsamında ele alınmalı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi farklı düşüncelerin söylenmesinde bir sakınca yok " diye konuştu.
İranlı Sözcü, " Son yıllarda bölgedeki gelişmelerin yorumuna ilişkin bazı konularda iki ülke arasında farklı görüşler bulunsa da devlet olarak iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin devam etmesinden yanayız " dedi.
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