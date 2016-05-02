

Sözcü Hüseyin Cabiri Ensari, bugün düzenlendiği basın toplantısında Ankara'yla ilişkilerin yeniden düzenlenmesine yönelik Tümgeneral Safevi tarafından dile getirilen isteğin "kişisel bir görüş" olduğunu söyledi.







Ensari, "Ülkenin resmi pozisyonu ve temel stratejisi, ülke lideri, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı tarafından açıklanıyor. Bunun dışında farklı kişilerce ortaya konulan farklı düşünceler kişisel düşünce kapsamında ele alınmalı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi farklı düşüncelerin söylenmesinde bir sakınca yok " diye konuştu.







İranlı Sözcü, " Son yıllarda bölgedeki gelişmelerin yorumuna ilişkin bazı konularda iki ülke arasında farklı görüşler bulunsa da devlet olarak iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin devam etmesinden yanayız " dedi.