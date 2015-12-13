TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen uluslararası konferansta, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matvienko ile bir araya geldi.
Aşkabat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko arasında resmi olmayan bir görüşme gerçekleşti.
Matvienko, görüşme talebinin Türkiye'den geldiğini belirtti. Ancak görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi vermedi.
Hala Türkiye'den özür beklediklerini vurgulayan Matvienko, uçak kriziyle ilgili de "Dışişleri Bakanlığı ve diğer kanallardan temaslar kuruluyor. Ne Rusya ne de Türkiye, Rus-Türk ilişkilerinin kötüleşmesini istemiyordur" dedi.
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