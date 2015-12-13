O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türkiye ile rusya arasında sürpriz görüşme

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen uluslararası konferansta, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matvienko ile bir araya geldi.

Tarih : 13 Aralık 2015, 10:27
Puan Ver : Türkiye İle Rusya Arasında Sürpriz Görüşme(5.6/10)5


Aşkabat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko arasında resmi olmayan bir görüşme gerçekleşti.



Matvienko, görüşme talebinin Türkiye'den geldiğini belirtti. Ancak görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi vermedi.



Hala Türkiye'den özür beklediklerini vurgulayan Matvienko, uçak kriziyle ilgili de "Dışişleri Bakanlığı ve diğer kanallardan temaslar kuruluyor. Ne Rusya ne de Türkiye, Rus-Türk ilişkilerinin kötüleşmesini istemiyordur" dedi.








Etiketler: Türkiye  İle  Rusya  Arasında  Sürpriz  Görüşme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER