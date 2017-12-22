TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA S-400 KONUSUNDA TÜM PÜRÜZLER GİDERİLDİ
Türkiye ile Rusya arasında S-400 sistemlerine ilişkin anlaşmada tüm pürüzler giderildi. Rusya'dan yapılan açıklamada teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüldüğünü belirterek, "Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz." dedi.
SÖZLEŞME YAKINDA İMZALANACAK
Kojin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400'lere ilişkin kontratın Türkiye ile Rusya arasında önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini söyledi.
"TESLİMAT 2019 SONU VEYA 2020 BAŞINDA"
Sistemlerin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Kojin, "Türkiye ile Rusya sistemlerin ödemesi konusunda ortak bir plan geliştirdi. Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde S-400'lere ilişkin anlaşmanın kısa bir süre içerisinde imzalanacağını duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
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