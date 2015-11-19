

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Bu gibi platformların ABD ile ilişkilerimize de ciddi katkı sağladığını düşünüyorum. Tüm dünyanın tarihi sınamalardan geçtiği hassas bir dönemdeyiz. İç çatışmalarından kaynaklanan büyük göç hareketleri, terör gibi problemler daha çok ortaya çıktı. Bu sorunlarla daha etkin bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor.



"TÜRKİYE VERDİĞİ ONURLU MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI"



Ekonomik durgunluk, fakirlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik gündemimizdeki yerini koruyor. Hiçkimse kendini insani krizlerden ayrı tutma hakkına sahip değildir. Türkiye verdiği onurlu mücadelede yalnız bırakıldı.



"DÜNYA 'TÜRKİYE NASIL OLSA ÜSTESİNDEN GELİR' DİYEMEZ"



Suriyelilerin yaşadığı travma karşısında dünya "Türkiye nasıl olsa bunun üstesinden gelir" diyemez. G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde yaşanan terör olaylarını kınadıktan sonra teröre karşı işbirliğini kuvvetli bir şekilde vurguladık. Hiçbir dine o dinin olumsuz kötü mensupları üzerinden yargılama yapamayız.Mensubu olduğum dinden çıkan terör örgütlerini şiddetle kınıyorum. Din adamlarını da tavır koymaya davet ediyorum.



"İSLAM DÜŞMANLIĞI VE IRKÇILIK AVRUPA İÇİN BÜYÜK TEHDİT"



Zirveye katılan Müslüman ülke liderleriyle aşırıcılıkla mücadele konusunda mutabakata vardık. Göçmenlere yönelik tutumların sertleşmesi yaşanan insani dramı derinleştirmekten başka bir şeye yol açmayacaktır. İslam düşmanlığı ile birleşen ırkçılık Avrupa için büyük tehdit oluşturuyor. Bunu da Avrupa'daki liderlerin gördüğünü düşünüyorum.



"ESED'İN ARKASINDA DURANLAR DA EN AZ ONUN KADAR SUÇLUDUR"



Avrupa'daki ırkçı ve fanatik düşüncelerin önüne geçilemediği takdirde yeni saldırıların olması kaçınılmazdır. Suriye'de Esed bir devlet terörü estirmektedir. Arkasında duranlar da en az onun kadar suçludur. Rejim, iktidarını mezhep çatışması ve terör örgütlerinin faaliyeti üzerinden devam ettirmeye çalışmaktadır. Eğer neticesi ölümse sebebi ne olursa olsun arım eden herkes suçludur. PYD'yi Esed desteklemektedir ama önceleri Esed Suriye'de yaşan kürtlere kimlik ve pasaport vermiyordu.



"BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İSLAM İLE BİR ALAKASI YOKTUR"



DAİŞ üzerinden İslam'ı tahkir edenler büyük bir yanlış içindedir. Bu örgütler en çok Müslümanları katlediyor. El Kaide, Boko Haram gibi örgütler en başta müslümanları katletmektedir. Bunların İslamla bir alakası yoktur.



"DÜNYADA ENERJİ HARİTASININ DEĞİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"



Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu ekonomik ve sosyal hareketliliği AB'ye üye olması halinde sağlayacak ülke Türkiye'dir. Yakın coğrafyamızdaki sorunlara rağmen güçlü demokrasimizle geleceğe umutla bakıyoruz. Enerjinin çeşitlendirilmesi şart. Enerji, kalkıknma planlarımızın en önde gelen konularındandır. Dünyada enerji haritasının değiştini görüyoruz. Enerji üreten ve tüketen ülkelerin kavgaşında bulunması ülkemize sorumluluk yüklüyor.